Doppio Anderson, fuga Salernitana. Pari Frosinone con 14 positivi al Covid

Doppio Anderson, fuga Salernitana. Pari Frosinone con 14 positivi al Covid Espugnata Venezia e capolista in volo. Impresa dei giallazzurri, rimasti con 3 uomini in panchina (due portieri): Parzyszek stoppa il Pordenone. Prima vittoria per l’Entella, ok Ascoli, Lecce e Reggina (colpaccio a Reggio Emilia) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 27 Dicembre 2020.

