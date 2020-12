Inter, fari su Parigi: Eriksen al Psg da Pochettino? Così Conte avrà Paredes

Inter, fari su Parigi: Eriksen al Psg da Pochettino? Così Conte avrà Paredes La svolta del club francese può favorire lo scambio di prestiti, per usufruire dei benefici del Decreto Crescita. Davanti in pole Gervinho. In uscita Nainggolan e Vecino continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 27 Dicembre 2020.

