Caccia grossa alle punte: Cutrone e Lammers tirano il gruppo degli scontenti Attaccanti in primissima fila sul mercato: quello della Fiorentina piace al Benevento, quello dell’Atalanta alle genovesi. Gervinho per Conte, Cerri cercato anche in Turchia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 28 Dicembre 2020.

