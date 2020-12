Calhanoglu: 5 milioni più bonus per restare, Milan fermo a 3,5. Intesa a metà strada?

Calhanoglu: 5 milioni più bonus per restare, Milan fermo a 3,5. Intesa a metà strada? La dirigenza non ha richiamato l’agente, ma c’è tempo. Il turco spera in un rilancio della società per firmare il prolungamento del contratto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 28 Dicembre 2020.

La dirigenza non ha richiamato l’agente, ma c’è tempo. Il turco spera in un rilancio della società per firmare il prolungamento del contratto



