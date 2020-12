Maehle è già a Bergamo, visite ok. La prima col Parma all’Epifania?

Maehle è già a Bergamo, visite ok. La prima col Parma all’Epifania? L’esterno danese arriva dal Genk per 11 milioni. Domani il primo allenamento coi nuovi compagni, non potrà essere in campo già domenica perché il mercato apre ufficialmente lunedì continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 28 Dicembre 2020.

Maehle è già a Bergamo, visite ok. La prima col Parma all’Epifania?

L’esterno danese arriva dal Genk per 11 milioni. Domani il primo allenamento coi nuovi compagni, non potrà essere in campo già domenica perché il mercato apre ufficialmente lunedì



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA