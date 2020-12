Strongoli: la strada provinciale 53 riapre alla circolazione, l’Amministrazione comunale ringrazia la Provincia di Crotone

La notizia si è appresa da un comunicato stampa diramato dell’Amministrazione comunale di Strongoli nel quale è stata annunciata la momentanea sospensione dei lavori che riprenderanno dal 10 gennaio 2021

La Redazione

Strongoli,

lunedì 28 Dicembre 2020.

La strada provinciale 53 riapre temporaneamente alla circolazione. La notizia richiama ufficialmente l’Ordinanza della Provincia di Crotone, la n.8/2020 del 22 dicembre 2020 del Settore Viabilità e Patrimonio. Nell’occasione l’Amministrazione comunale ha ripercorso quanto è stato effettuato sul territorio dopo l’ondata di maltempo che ha colpito duramente il territorio nella notte del 22 novembre scorso. Numerosi sono state le interlocuzioni con la Provincia di Crotone che si è mostrata attenta alla precaria situazione viaria strongolese. Nel corso dei vari incontri che si sono tenuti nell’Ente intermedio hanno partecipato sia il Sindaco di Strongoli Sergio Bruno che il consigliere comunale con delega ai lavori pubblici, Salvatore Codispoti (segretario del PD di Strongoli). Il risultato ottenuto per Strongoli è frutto di un costante rapporto di collaborazione e sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’Amministrazione provinciale di Crotone. L’Amministrazione comunale di Strongoli ha tenuto a precisare nel comunicato stampa “ringraziamo l’Amministrazione Provinciale e il Presidente f.f. Avv. Simone Saporito per l’attenzione e l’impegno straordinario verso il territorio nella gestione e nel ripristino della viabilità provinciale resa inagibile in molteplici punti a causa dell’evento alluvionale del 21 e 22 novembre scorso”. Lo ricordiamo, i lavori stanno ancora interessando il ripristino del manto stradale, la rimozione delle frane, la pulizia di tutte le cunette lungo la S.P. 53, la S.P 16 e la S.P. 21. La strada provinciale 53 sarà chiusa a partire dal 10 gennaio 2021 fino alla conclusione. Gianni LeRose

© RIPRODUZIONE RISERVATA