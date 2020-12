Cirò Marina, Pirito (Enapa) interviene sugli Avvisi accertamento tributi comunali: “le cartelle arrivano sempre agli stessi contribuenti”

La nota del Responsabile Provinciale Patronato Enapa,

Luigi Pirito

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 29 Dicembre 2020.

Anche quest’anno purtroppo ci troviamo ad assistere ai soliti avvisi di accertamento per i tributi comunali. Negli ultimi anni, sempre nelle festività natalizie, si preparano ricorsi ed istanze in autotutela. Da sempre sosteniamo che ci debba essere una riforma dell’intero sistema ed un aggiornamento dei dati: si perché le cartelle arrivano sempre agli stessi contribuenti. Molti vengono considerati evasori totali invece sono tributi già pagati, la mappatura fornita dagli uffici che stimano solo il 10% di errori ci sembra alquanto irreale: basterebbe solo prendere in considerazioni le istanze ripetitive nel corso degli anni per capire che la situazione è ben diversa e riguarda indistintamente tutti tributi, anche l’idrico.

La mancanza di comunicazione tra l’Osl e l’ente comunale è inaccettabile e leggere che sono incaricati al recupero dei debiti, quando ancora non si sanno realmente i debiti, è ancora peggio.

Il cittadino di per se’ deve solo pagare il tributo , non giustificare anche il pagamento con il bollettino. Assisteremo ancora a file di gente che si reca al Comune per far controllare i dati? Per non parlare ancora che forse Cirò Marina è l’unico Comune che non si è ancora dotato dell’elenco di Iap e Coltivatori diretti: conseguenza? Arrivano anche agli imprenditori agricoli imu da pagare e non dovuta. Ora mentre in altre parti le cose si risolvono con una semplice pec e l’anno dopo non si ripresenta il problema, qui invece il problema è diventato atavico. Come si può chiedere di essere collaborativi quando le problematiche portate in evidenza non vengono risolte? In questo anno cosa ha fatto realmente l’Osl per evitare tutto ciò? Risulta pure complicato districarsi tra le varie istanze considerato che tra imu tasi e tarsu 2015 sono arrivate più cartelle in uno stesso nucleo familiare. Il nostro destino sarà sempre fare istanze in autotutela? Siamo un po’ stanchi sinceramente perché consideriamo il lavoro una risoluzione delle casistiche, non ripresentare la stessa istanza variando solo l’anno. Attendiamo risposte concrete, fino a quando i Comuni non avranno una mappatura reale di Fabbricati e Terreni, continueremo ad assistere a cartelle obbrobriose.

In questo paese capita che chi ha una casa ad un incrocio, sia proprietario di più immobili.

Poi se sfortunatamente negli anni la via della casa di residenza è cambiata, ci troviamo subito subito con una seconda casa.

OSL – Ufficio Tributi insomma di chi sia la competenza penso che sia arrivato il momento di prendere seri provvedimenti per le tasche dell’ente e per i contribuenti snervati nelle festività natalizie.

La nostra, per l’ennesima volta non è una critica o una polemica, ma un suggerimento per la risoluzione di un problema che in primis sta creando un danno all’intera comunità , sia per i cittadini che per le casse comunali .

© RIPRODUZIONE RISERVATA