Eriksen via e il vice Lukaku da prendere: l’Inter parte con la fase 2 Oggi è in programma il vertice tra Conte e i dirigenti: Gervinho in pole per l’attacco, Pellè idea low cost continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 29 Dicembre 2020.

Oggi è in programma il vertice tra Conte e i dirigenti: Gervinho in pole per l’attacco, Pellè idea low cost



