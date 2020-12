Cirò Marina: i dipendenti del Supermercato Despar salvano Gabbiano

A renderlo noto è l’ornitologo Mario Pucci

Cirò Marina,

mercoledì 30 Dicembre 2020.

I dipendenti del Supermercato Despar nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre hanno notato nel parcheggio la presenza di un Gabbiano reale (Larus michahellis). Appena si sono accorti che l’uccello non volava, si sono rivolti all’ornitologo Mario Pucci, che recandosi sul posto ha catturato il Gabbiano che è stato portato dal veterinario Giuseppe Bruno per le prime cure. L’uccello aveva una zampa amputata da una lenza, probabilmente abbandonata dopo una battuta di pesca. Ogni anno muoiono in modo atroce centinaia di uccelli. Muoiono a causa di ami da pesca e lenze abbandonate sulla spiaggia. Gli ami vengono ingeriti oppure si conficcano nelle zampe, nelle ali, le lenze stritolano gradualmente le zampe, bloccando la circolazione, provocandone la cancrena. Gli uccelli muoiono lentamente, per soffocamento, per l’impossibilità di alimentarsi, per le infezioni, per le gravi lesioni interne. Faccio un appello ai pescatori, fai in modo che la tua passione non causi queste orribili torture: Non abbandonare i tuoi ami e le tue lenze sul territorio.

