La Salernitana vola con l’aereo della Lazio: ultrà contro Lotito

La Salernitana vola con l’aereo della Lazio: ultrà contro Lotito Charter troppo cari, squadra in volo per Milano con il mezzo dei biancocelesti. I tifosi: “La nostra dignità non ha un prezzo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 30 Dicembre 2020.

