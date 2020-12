MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – GRADUATORIA

Graduatoria di merito e graduatoria dei vincitori e dei candidati idonei non vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centosettantasette posti di funzionario amministrativo, contabile e consolare, terza area F1. (20E14580) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

mercoledì 30 Dicembre 2020.

(20E14580)

