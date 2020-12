Zaniolo: “Ero un ragazzino. Ora sono maturato, come uomo e come calciatore”

Zaniolo: "Ero un ragazzino. Ora sono maturato, come uomo e come calciatore" Nicolò si racconta: "Il primo k.o. è stato inaspettato,al secondo ho visto il buio e pianto per una settimana. A Roma sto alla grande. E Fonseca mi ha completato"

mercoledì 30 Dicembre 2020.

Zaniolo: “Ero un ragazzino. Ora sono maturato, come uomo e come calciatore”

Nicolò si racconta: “Il primo k.o. è stato inaspettato,al secondo ho visto il buio e pianto per una settimana. A Roma sto alla grande. E Fonseca mi ha completato”



