La Redazione24

,

sabato 02 Gennaio 2021.

“Si vergogni”: la lite in diretta tra il giornalista e la mamma di Zaniolo

Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, è intervenuta in diretta a Radio Radio per rispondere alle numerose polemiche scatenate dall’annuncio del figlio di aver lasciato la fidanzata, Sara Scaperrotta, incinta. E ha dato vita a una concitata discussione con il giornalista Gabriele Parpiglia



