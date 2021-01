Ansia Inter, Lukaku esce per una contrattura alla coscia: salta solo la Samp?

La Redazione24

,

domenica 03 Gennaio 2021.

Ansia Inter, Lukaku esce per una contrattura alla coscia: salta solo la Samp?

Già a inizio novembre il belga era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare (agli adduttori). In quel caso, lo stop lo costrinse a saltare le gare contro Parma e Real Madrid



