Juve, Morata ancora out. Milan, Krunic con Kessie. Inter, Sanchez al posto di Lukaku?

La Redazione24

lunedì 04 Gennaio 2021.

Juve, Morata ancora out. Milan, Krunic con Kessie. Inter, Sanchez al posto di Lukaku?

Contro i rossoneri Pirlo dovrà puntare nuovamente su Dybala. Pioli, problemi in mezzo al campo. Per Conte c’è il cileno qualora il bomber non dovesse recuperare



