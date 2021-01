Concluso il primo incontro di Open Day alla Karol Wojtyla di Isola Capo Rizzuto

Lo rende noto l’ins.Francesco Montone

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

martedì 05 Gennaio 2021.

Il 19 dicembre si è svolto il primo incontro di OPEN DAY dell’Istituto Comprensivo Karol Wojtyla di Isola Capo Rizzuto. Un evento molto singolare, in quanto quest’anno, per la situazione emergenziale in corso, si è svolto a distanza. Nonostante le difficoltà del periodo, l’Istituto rappresentato dalla Dirigente, Dott.ssa Simona Prochilo, ha voluto “aprire le porte” alla comunità di Isola e dare il benvenuto, attraverso un incontro virtuale, alle numerose famiglie presenti in collegamento.

La giornata è stata organizzata dalla Funzione Strumentale preposta alla Continuità ed Orientamento. L’incontro ha preso il suo avvio con la visione di un video attraverso il quale è stata presentata ai genitori, prossimi all’iscrizione a scuola dei propri figli, l’Offerta Formativa e l’organizzazione dell’Istituto.

È stato illustrato il tempo scuola, le iniziative in corso, ed i numerosi progetti PON predisposti dalla scuola. La Dirigente ha evidenziato come l’Istituto ha un progetto educativo unitario che accompagna i bambini dai 3 ai 14 anni: partendo dalla Scuola dell’Infanzia e passando attraverso i cinque anni di Scuola Primaria si arriva fino alla Scuola Secondaria di Primo Grado attraverso un progetto unitario condiviso e in continuità verticale tra i docenti dei tre ordini di scuola che nel rispetto dei tempi di ognuno, mira al successo formativo di tutti, nessun escluso.

Educare infatti significa “crescere insieme” promuovendo il pieno sviluppo della persona, dell’identità , dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza consapevole.

Numerosi gli interventi dei genitori che hanno dissipato i loro dubbi ponendo domande e chiedendo chiarimenti; il tutto si è svolto davanti agli occhi attenti e curiosi di bambini e ragazzi collegati accanto ai loro genitori.

Come ha rassicurato la Dirigente, le giornate di Open Day proseguiranno nel mese di gennaio ma vista la situazione emergenziale si svolgeranno sempre a distanza.

Inoltre, non potendo accogliere in presenza i nuovi iscritti, i docenti delle classi prime, a partire dal 7 gennaio organizzeranno alcune lezioni condivise aprendo virtualmente le porte della loro classe ad ospiti d’eccezione: gli alunni che nell’anno scolastico 2021/22 faranno il passaggio da un ordine all’altro.

È stata, altresì, predisposta una sezione sul sito della scuola in cui i genitori potranno visualizzare, in qualsiasi momento, contenuti video e brochure nei quali viene presentata l’Offerta Formativa della scuola. Per accedere sarà sufficiente cliccare al seguente link https://ickarolisolacr.edu.it/iscrizioni-a-s-2021-22/

Le iscrizioni saranno aperte il 4 gennaio e proseguiranno fino al 25 gennaio.

L’istituto Karol Wojtyla di Isola Capo Rizzuto vi aspetta numerosi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA