martedì 05 Gennaio 2021.

E se pali e traverse fossero stati gol? Milan in fuga, lo Spezia invece…

Il giocatore che ne ha colpiti di più è Calhanoglu, 5. I liguri avrebbero 7 punti in più e la Lazio 7 in meno



