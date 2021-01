Juve, Demiral scontento: o gioca di più o valuta l’addio

Juve, Demiral scontento: o gioca di più o valuta l'addio Il difensore turco non è contento dello spazio a disposizione e vuole più minuti, anche per l'Europeo. Difficile un trasferimento a gennaio, che non è nei piani bianconeri

La Redazione24

,

martedì 05 Gennaio 2021.

Il difensore turco non è contento dello spazio a disposizione e vuole più minuti, anche per l’Europeo. Difficile un trasferimento a gennaio, che non è nei piani bianconeri



