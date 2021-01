L’Inter, la vendita che non c’è e il caso delle false notizie

L’Inter, la vendita che non c’è e il caso delle false notizie Zhang cerca liquidità o soci, ma vuole tenere il club. Pioli e Pirlo diversi, ma con un tratto in comune. La svolta dell’ingresso dei fondi in un calcio che sta perdendo 600 milioni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 05 Gennaio 2021.

