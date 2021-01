LIVE Juve, idea Quagliarella. Villas Boas su Milik: “Ci piace, ma…”

LIVE Juve, idea Quagliarella. Villas Boas su Milik: “Ci piace, ma…” Sempre in casa bianconera, c’è ottimismo per lo scambio Rovella-Portanova.Saponara-Spezia: sì. Il Cile vuole Spalletti, ma c’è anche Donadoni. Crotone su Mancuso. Diallo allo United. Serie B: la Spal ci prova per Mora e Galabinov continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 05 Gennaio 2021.

LIVE Juve, idea Quagliarella. Villas Boas su Milik: “Ci piace, ma…”

Sempre in casa bianconera, c’è ottimismo per lo scambio Rovella-Portanova.Saponara-Spezia: sì. Il Cile vuole Spalletti, ma c’è anche Donadoni. Crotone su Mancuso. Diallo allo United. Serie B: la Spal ci prova per Mora e Galabinov



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA