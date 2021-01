Liverpool, che succede? Perde a Southampton (e Klopp attacca lo United…)

Liverpool, che succede? Perde a Southampton (e Klopp attacca lo United…) Solo due punti nelle ultime tre partite per i Reds, che subiscono il gol di Ings al primo minuto e non riescono a recuperare. Il Manchester Utd può allungare in vetta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 05 Gennaio 2021.

