La Redazione24

martedì 05 Gennaio 2021.

Ora Zaccagni fa gola a tanti, Setti che fa? Locatelli e De Paul non si toccano (per ora)

Il talento del Verona, reduce da un gol da favola, è in scadenza nel 2022. Per i gioielli di Sassuolo e Udinese qualsiasi discorso è rimandato all’estate



