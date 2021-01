Pioli: “Ibra non ci sarà e l’ho ‘rimproverato’ per il video sui social…”

Pioli: “Ibra non ci sarà e l’ho ‘rimproverato’ per il video sui social…” La sfida con i bianconeri di San Siro nelle parole del tecnico rossonero: “Cercheremo di vincere anche contro la Juve ma questa è una maratona, non sarà la partita della vita” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 05 Gennaio 2021.

Pioli: “Ibra non ci sarà e l’ho ‘rimproverato’ per il video sui social…”

La sfida con i bianconeri di San Siro nelle parole del tecnico rossonero: “Cercheremo di vincere anche contro la Juve ma questa è una maratona, non sarà la partita della vita”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA