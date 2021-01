Unical: l’Associazione ASSI aderisce a “Rinnovamento è Futuro”

Lo rende noto Mario Russo, Senatore Accademico di Rinnovamento è Futuro

Rende,

martedì 05 Gennaio 2021.

L’associazione ASSI (Associazione Studenti Ingegneria), aderisce al progetto politico universitario “Rinnovamento è Futuro”, al fianco di RDU.

“Da anni l’associazione ASSI porta avanti la propria battaglia per l’attivazione di un appello in più per gli studenti di ingegneria, in particolar modo al DIMEG, ed è anche in virtù di ciò che abbiamo deciso di aderire al progetto RèF” dichiara il presidente Danilo Guaragna.

Ricordiamo che RèF negli ultimi mesi si è fatta promotrice, negli organi di competenza, della proposta di attivazione di un sesto appello all’interno dei dipartimenti dell’ateneo.

“Lavorare al fianco di un’associazione storica come RDU è per noi un onore, sarà certamente una splendida avventura“ conclude Guaragna.

Soddisfazione viene espressa anche da Nicola Caruso, Presidente di RDU, e Mario Russo, Senatore Accademico RèF, per aver ottenuto il sostegno di “un gruppo vicino ai problemi degli Studenti che ha dimostrato la sua affidabilità ”.

