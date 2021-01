A Cirò gli asili apriranno il 7 gennaio, elementari e medie dal 16 e le superiori dal 1 febbraio

A renderlo noto il Sindaco del Comune di Cirò, Francesco Paletta. La sua nota

La Redazione

Cirò,

mercoledì 06 Gennaio 2021.

È di ieri l’ordinanza del Presidente ff Regione Calabria per il differimento dell’apertura delle scuole dal 7 al 31 gennaio per le superiori; dal 7 al 15 per medie ed elementari; mentre apriranno il 7 gennaio solo gli asili!

Con il dirigente Giovanni Aiello per concordare modalità e tempi per le aperture ed anche per programmare il trasferimento delle classi del Plesso scuola elementare tempo modulare per l’inizio dei prossimi lavori.

A tutti i bambini auguriamo una Buona Befana!

© RIPRODUZIONE RISERVATA