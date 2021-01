A Melissa e Torre Melissa gli asili apriranno 11 gennaio e le elementari e medie dal 16

A renderlo noto è il Dirigente Scolastico Ida Sisca in accordo con il Sindaco Raffaele Falbo

Melissa e Torre Melissa,

mercoledì 06 Gennaio 2021.

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza Regionale n. 1 del 5 Gennaio 2021, che si allega, in accordo con il Sindaco con il quale è stata valutata attentamente la situazione epidemiologica dei paesi viciniori dai quali provengono numerosi docenti in servizio presso le scuole di Melissa e Torre Melissa, si comunica il differimento della ripresa delle attività didattiche in presenza secondo il seguente calendario:

Scuola dell’Infanzia – attività in presenza da giorno 11 gennaio 2021. Didattica a distanza

nei giorni 7 e 8 gennaio 2021

Didattica a distanza dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021.

Tutti gli ordini di scuola seguiranno gli orari già programmati e comunicati a famiglie e alunni.

