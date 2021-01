Candreva, Keita, Dimarco… Quante esultanze col pancione!

La Redazione24

,

mercoledì 06 Gennaio 2021.

Candreva, Keita, Dimarco… Quante esultanze col pancione!

Antonio Candreva e Keita Baldé hanno festeggiato i loro gol contro l’Inter con il pallone sotto la maglia dedicando la rete ai figli in arrivo. Ma non sono stati i soli in questa 16esima giornata perché anche Federico Dimarco in Torino-Verona ha messo in scena un’esultanza davvero speciale



