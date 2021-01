Doppio Borja Mayoral e Mkhitaryan: Crotone al tappeto, Roma a -3 dal 2° posto

Doppio Borja Mayoral e Mkhitaryan: Crotone al tappeto, Roma a -3 dal 2° posto Tutto facile per i giallorossi che domenica all’Olimpico potrebbero agganciare l’Inter al secondo posto in classifica. Di Golemic il gol dei calabresi ultimi in classifica continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 06 Gennaio 2021.

Tutto facile per i giallorossi che domenica all’Olimpico potrebbero agganciare l’Inter al secondo posto in classifica. Di Golemic il gol dei calabresi ultimi in classifica



