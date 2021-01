Isola Capo Rizzuto: accende braciere per scaldarsi in casa durante la notte, un morto intossicato

E’ passato dal sonno alla morte senza accorgersene, avvelenato dal monossido di carbonio prodotto da un braciere acceso durante la notte

Comunicato dei Carabinieri

Isola Capo Rizzuto,

mercoledì 06 Gennaio 2021.

I Carabinieri della Tenenza Carabinieri sono intervenuti in via Napoli, in un’abitazione ove, verosimilmente a causa di intossicazione dovuta ad un braciere acceso durante la notte nella camera da letto, decedeva un soggetto gambiano e riportava un’intossicazione da fumo un altro cittadino senegalese.

Quest’ultimo è stato trasportato dal servizio 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Crotone.

Indagini in corso a cura della Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto.

