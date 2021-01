Juve, non ci sono altri positivi: i bianconeri verso Milano, stasera si gioca

mercoledì 06 Gennaio 2021.

Juve, non ci sono altri positivi: i bianconeri verso Milano, stasera si gioca

I bianconeri hanno lasciato Torino in pullman per la sfida di stasera al Meazza contro il MIlan



