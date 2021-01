LIVE Alle 18 Napoli-Spezia: Gattuso schiera Lozano centravanti

La Redazione24

,

mercoledì 06 Gennaio 2021.

LIVE Alle 18 Napoli-Spezia: Gattuso schiera Lozano centravanti

L’idea del tecnico è di osservare il comportamento del messicano in una posizione alla Mertens, in attesa del pieno recupero di Osimhen. Nello Spezia il neo acquisto Saponara è in panchina



