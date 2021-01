A Cirò Marina asili, elementari e medie “in presenza” dal 18 gennaio e per le superiori dal 1 febbraio

A renderlo noto il Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari. La sua nota

Cirò Marina,

mercoledì 06 Gennaio 2021.

Cari Concittadini,

vista l’Ordinanza Regionale n° 1 del 05 Gennaio 2021, relativa alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale, sentiti i medici pediatri di libera scelta e tutti i Dirigenti delle scuole interessate, pubbliche e paritarie,si comunica che è in corso di pubblicazione Ordinanza Sindacale che prevederà la chiusura dell’attività didattica ed educativa in presenza anche delle scuole dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia, pubbliche e paritarie dal 7 Gennaio al 16 Gennaio 2021.

La sospensione, in presenza, dal 07.01.2021 al 15.01.2021 (per come da Ordinanza Regionale n.1 del 05.01.2021) e per il giorno a seguire 16.01.2021, delle attività scolastiche (scuola primaria e secondaria di primo grado), con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse.

