Spezia, colpo grosso a Napoli: Nzola e Pobega ribaltano il gol di Petagna

Spezia, colpo grosso a Napoli: Nzola e Pobega ribaltano il gol di Petagna Il 2-1 arriva addirittura in 10 per l’espulsione di Ismajli: azzurri spreconi con 27 tiri in porta ma anche tantissimi errori continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 06 Gennaio 2021.

Spezia, colpo grosso a Napoli: Nzola e Pobega ribaltano il gol di Petagna

Il 2-1 arriva addirittura in 10 per l’espulsione di Ismajli: azzurri spreconi con 27 tiri in porta ma anche tantissimi errori



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA