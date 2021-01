Calha-Rabiot, il fallo c’era. E manca un rigore al Milan. Giusti i penalty in Samp-Inter

Calha-Rabiot, il fallo c’era. E manca un rigore al Milan. Giusti i penalty in Samp-Inter Brahim Diaz giù al 93′, Irrati non fischia, ma il contatto c’era. Bentancur graziato per l’entrata su Castillejo. Superlavoro per Valeri nella sfida di Marassi, ma decisioni corrette. Cagliari, Var e dubbi sul rigore, poi Nandez… continua a leggere su […]

La Redazione24

,

giovedì 07 Gennaio 2021.

Calha-Rabiot, il fallo c’era. E manca un rigore al Milan. Giusti i penalty in Samp-Inter

Brahim Diaz giù al 93′, Irrati non fischia, ma il contatto c’era. Bentancur graziato per l’entrata su Castillejo. Superlavoro per Valeri nella sfida di Marassi, ma decisioni corrette. Cagliari, Var e dubbi sul rigore, poi Nandez…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA