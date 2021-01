Cirò Marina 41 positivi al coronavirus, il Sindaco: “il trend dei contagi è evidentemente in crescita, massima prudenza ed il rispetto delle regole”

Ad renderlo noto è il Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 07 Gennaio 2021.

Cari concittadini, nella giornata odierna sono stati effettuati tamponi antigienici a nostri concittadini dalla Clinica Santa Rita, Laboratorio Altomari, Marrelli Hospital.

Al fine di informare correttamente la popolazione, in via del tutto eccezionale, riteniamo utile ed opportuno comunicare i numeri reali dei test antigenici eseguiti in data odierna.

Tamponi totali effettuati: 41

Risultati positivi: 1

Ci preme evidenziare, però, che come anticipato nei giorni scorsi a seguito di nostra segnalazione e sollecitazione al delegato soggetto attuatore per l’emergenza Covid-19 della Regione Calabria, i soggetti risultati positivi al test rapido antigenico, sono stati sottoposti, in tempi brevi, al tampone molecolare.

Il totale ufficiale dei positivi da tampone molecolare aggiornato ad oggi è riportato nella tabella sottostante.

Tutto ciò premesso ci sembra doveroso ribadire che i tamponi cosiddetti antigenici, seppur sufficientemente affidabili, possono non rilevare i cosiddetti debolmente positivi e quindi rilevare dei falsi negativi.

Pertanto, anche a coloro i quali, consapevoli d’aver avuto un contatto diretto con un “positivo”, seppur risultati negativi ad un primo test antigenico, si raccomanda la massima prudenza e senso di responsabilità , con l’invito a restare a casa ed evitare spostamenti se non nei casi urgenti prevista dalla legge.

In queste ore si stanno susseguendo interlocuzioni con l’ASP, con la Regione Calabria e con la Prefettura, per valutare eventuali ulteriori azioni da intraprendere a tutela della salute pubblica dei concittadini.

Il trend dei contagi è evidentemente in crescita!

Si raccomanda la massima prudenza ed il rispetto delle regole!

CONFIDIAMO E CI APPELLIAMO AL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI OGNUNO!

Grazie per la vostra attenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA