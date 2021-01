Come gioca CR7? Dopo Allegri e Sarri, la terza via di Pirlo. Ecco cosa cambia

Come gioca CR7? Dopo Allegri e Sarri, la terza via di Pirlo. Ecco cosa cambia Il “liberismo” di Max, lo “statalismo” di Maurizio e la gestione di Andrea: così Cristiano essere sempre più centrale per la Juve. Nonostante la brutta serata di San Siro… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 07 Gennaio 2021.

Come gioca CR7? Dopo Allegri e Sarri, la terza via di Pirlo. Ecco cosa cambia

Il “liberismo” di Max, lo “statalismo” di Maurizio e la gestione di Andrea: così Cristiano essere sempre più centrale per la Juve. Nonostante la brutta serata di San Siro…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA