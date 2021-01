Il dr. Antonio Luigi Anania nominato vice segretario generale

Lo rende noto il Sindaco del Comune di Crotone Vincenzo Voce

Crotone,

giovedì 07 Gennaio 2021.

Con proprio decreto il sindaco Vincenzo Voce ha nominato vice segretario dell’Ente, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 267/200, dell’art. 46 dello Statuto e dell’art. 10 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi il dr. Antonio Luigi Anania, già dipendente comunale con qualifica di Dirigente del Settore n. 3 “finanza e tributi”

Per effetto del provvedimento e nell’esercizio della funzione vicaria, il dott. Anania sostituirà il segretario comunale in caso di sua assenza e/o impedimento.

Si è proceduto alla nomina non appena è stato possibile dal punto di vista normativo in quanto il dr. Anania, laureato in economia e commercio, unico dirigente in possesso del titolo di laurea che consente di ricoprire il ruolo di vice segretario, ha assunto la carica dirigenziale da pochi giorni.

