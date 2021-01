Milan, primo k.o. dopo 27 risultati utili in A: non perdeva da 10 mesi

Milan, primo k.o. dopo 27 risultati utili in A: non perdeva da 10 mesi I rossoneri erano l’unica squadra imbattuta nel post-lockdown tra le cinque grandi leghe d’Europa: 12 risultati positivi di fila l’anno scorso e 15 in questa stagione. Ultima sconfitta a marzo: 1-2 col Genoa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 07 Gennaio 2021.

I rossoneri erano l’unica squadra imbattuta nel post-lockdown tra le cinque grandi leghe d’Europa: 12 risultati positivi di fila l’anno scorso e 15 in questa stagione. Ultima sconfitta a marzo: 1-2 col Genoa



