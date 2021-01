Cirò, contributi a fondo perduto a sostegno di commercianti e artigiani

Sarà possibile presentare domanda entro il 1 febbraio 2021

La Redazione

Cirò,

venerdì 08 Gennaio 2021.

È stato pubblicato nei giorni scorsi un Avviso Pubblico per contributi a fondo perduto di cui al DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 il Comune di Cirò è stato destinatario di €. 108.000 per le tre annualità .

Informazioni presso lo sportello Attività Produttive.

Scaricare i moduli da Albo on line

