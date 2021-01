Crotone: Cesti “solidali” con prodotti agricoli e alimentari da destinare a famiglie in difficoltà

Crotone: Cesti “solidali” con prodotti agricoli e alimentari da destinare a famiglie in difficoltÃ

Il sindaco Voce ha ricevuto questa sera Francesco Rosa e Marco Olivito della CNA di Cosenza, accompagnati da Domenico Ceraudo della CNA di Crotone

La Redazione

Crotone,

venerdì 08 Gennaio 2021.

I quali hanno comunicato al primo cittadino la disponibilità ad offrire dei cesti “solidali” con prodotti agricoli e alimentari da destinare a famiglie in difficoltà .

Attraverso l’associazione “La Fontana”, la CNA di Cosenza provvederà a recapitarli nei prossimi giorni all’amministrazione che li consegnerà ad associazioni che si occupano dell’assistenza alle famiglie con particolare disagio economico per la loro distribuzione.

Il sindaco ha ringraziato i rappresentanti della CNA per la sensibilità e il gesto generoso

© RIPRODUZIONE RISERVATA