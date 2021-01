Crotone, il 12 gennaio la cerimonia di conferimento dell’Encomio Solenne a Tobia Loriga

Lo rende noto il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce

Crotone,

venerdì 08 Gennaio 2021.

Il 12 gennaio 2021 alle ore 11.00 nella Sala Consiliare si terrà la cerimonia di conferimento dell’Encomio Solenne, a Tobia Loriga, che lo scorso 13 novembre, a Mantova, si è riconfermato campione italiano dei pesi welter.

L’Encomio Solenne è la massima onorificenza cittadina che il sindaco Voce e la Giunta Comunale hanno concesso al campione crotonese con apposita delibera ai sensi del Regolamento Comunale per la Concessione della Cittadinanza Onoraria e delle Civiche Benemerenze.

L’art. 6 del citato Regolamento prevede l’adozione dell’istituto dell’Encomio Solenne che costituisce un riconoscimento a cittadini per il generoso impegno nel proprio campo di attività verso la città e la comunità cittadina.

A Tobia Loriga viene riconosciuto l’alta onorificenza non solo per la carriera sportiva nel suo complesso che ha dato lustro a Crotone ma anche per il senso di appartenenza sempre dimostrato nei confronti della cittÃ

