La Redazione24

venerdì 08 Gennaio 2021.

LIVE Roma al lavoro per lo scambio Bernard-Olsen, ma ElSha si allontana. Fiorentina su Caicedo

Viola tranquillizzati dalle buone notizie su Ribery ma prosegue la caccia a un attaccante, col sogno Papu. Verona in corsa con Samp e Bologna per Lammers



