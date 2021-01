Parroco multato per una partita in oratorio: “Qui il Dpcm non vale”. E cita i Patti Lateranensi

venerdì 08 Gennaio 2021.

Parroco multato per una partita in oratorio: “Qui il Dpcm non vale”. E cita i Patti Lateranensi

È successo a Chivasso, lo scorso 4 dicembre. Il Dpcm in vigore vietava gli sport di contatto: “Ma non può derogare alle norme relative agli accordi Stato-Chiesa”



