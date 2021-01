Strongoli: Cani senza microchip, continuano controlli e sanzioni della Polizia Locale

Controlli da parte del Comando della Polizia Locale del Comune di Strongoli per contrastare e sanzionare i proprietari di cani senza microchip

Comunicato della Polizia Locale

Strongoli,

venerdì 08 Gennaio 2021.

Continuano i Controlli da parte del Comando della Polizia Locale del Comune di Strongoli per contrastare e sanzionare i proprietari di cani senza microchip.

Gli Agenti della Polizia Locale del Comune di Strongoli, al Comando di Carmine Levato, hanno svolto ulteriori controlli mirati, sempre, ad accertamenti con l’obiettivo di dare corretta applicazione alla normativa di settore (Legge 281/1991 e L.R. 4/2000).

I controlli questa volta si sono concentrati nel territorio di Strongoli Marina ed hanno interessato una decina di persone; solo due di questi non erano in regola.

Nel corso degli accertamenti sono state contestate 4 violazioni ed elevate sanzioni amministrative per euro 500,00.

Il servizio è stato indirizzato pure a tutela dell’ambiente, nel corso di questo venivano segnalate all’ufficio competente tre aree ove sconosciuti avevano abbandonato rifiuti di ogni tipologia: dall’ingombrante al pneumatico.

In merito a quest’ultimo punto si porta a conoscenza il malintenzionato che il territorio del Comune di Strongoli è sottoposto a videosorveglianza come da ordinanza già pubblicata sull’albo pretorio.

