La Redazione24

venerdì 08 Gennaio 2021.

Valentina Diouf ricorda Solange: “Per me eri la zia Paolo, mi hai insegnato a essere me stessa”

Il commovente messaggio della pallavolista azzurra dopo la morte del sensitivo: “Eri arcobaleno quando ancora non c’era questo termine. E quel top con le piume…”



