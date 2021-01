Suning valuta l’Inter un miliardo: tutti i calcoli e le ipotesi sul tavolo

Suning valuta l’Inter un miliardo: tutti i calcoli e le ipotesi sul tavolo La famiglia Zhang si è esposta finora per 700 milioni sull’operazione nerazzurra: tratta con Bc Partners per una quota di minoranza ma non va esclusa nessuna eventualità continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 09 Gennaio 2021.

La famiglia Zhang si è esposta finora per 700 milioni sull’operazione nerazzurra: tratta con Bc Partners per una quota di minoranza ma non va esclusa nessuna eventualità



