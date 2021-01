Aperte le selezioni per “Operatore Call Center” a Cirò Marina, 50 posti disponibili

Cercasi “Operatore Telefonico”, nell’azienda leader del teleselling di tutto il territorio calabrese!

Cirò Marina,

domenica 10 Gennaio 2021.

Il nostro lavoro è DARE LAVORO!

GRANDI NOTIZIE:

Sono aperte le selezioni per “Operatore Call Center” !!

La Sales Evolution, azienda in piena crescita, offre la possibilità di integrazione di nuove risorse per l’ingrandimento del proprio organico.

Ti aspettiamo a Cirò Marina in via Mandorleto.

Non perdere l’occasione di entrare in un team vincente. Puoi trovare la tua stabilità e garantirti una crescita personale e professionale.

Offriamo corsi di formazione, trasmissione delle tecniche di vendita, una base fissa (fino a 6,65€/h) e provvigioni tra le più alte del settore.

Per informazioni chiama il numero 389 4477928 – 371 3278468 oppure invia email a selezioni@salessolutionsrl.it

