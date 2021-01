Aumentano positivi al coronavirus a Melissa, il Sindaco Falbo: “il virus è presente nel nostro Comune, massima attenzione e utilizzo precauzioni”

Aumentano positivi al coronavirus a Melissa, il Sindaco Falbo: “il virus √® presente nel nostro Comune, massima attenzione e utilizzo precauzioni”

La nota del Sindaco del Comune di Melissa, Raffaele Falbo

Melissa,

domenica 10 Gennaio 2021.

Nelle ultime ore, purtroppo, altri nostri concittadini sono risultati positivi al tampone rapido e sono in attesa dell’esito di quello molecolare effettuato nelle scorse ore. A loro va il nostro affetto e un forte abbraccio con l’augurio che passi presto. Con i medici curanti e ASP sono state avviate tutte le procedure necessarie. Inoltre diversi sono i tamponi effettuati sempre in queste ore che hanno dato esito negativo di soggetti che nei giorni scorsi per motivi diversi hanno avuto contatti di diversa natura con i soggetti contagiati. Come pi√Ļ volte ribadito il virus √® presente nel nostro Comune e solo la nostra massima attenzione e l’utilizzo delle precauzioni ci pu√≤ tutelare. Altro importante appuntamento √® la riapertura delle scuole Luned√¨ 11. La sentenza del Tar Calabria anticipa di qualche giorno la riapertura e con la dirigenza scolastica continueremo a fare di tutto per garantire ai nostri ragazzi un’ organizzazione che annulli tutti i rischi e anche in questo caso molto dipender√† dai nostri comportamenti.

