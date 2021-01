Ibra è tornato: prima lo show in panchina, poi l’ingresso in campo!

La Redazione24

domenica 10 Gennaio 2021.

Ibra è tornato: prima lo show in panchina, poi l’ingresso in campo!

Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo nei minuti finali di Milan-Torino. L’attaccante svedese che mancava da 48 giorni per infortunio è stato protagonista anche in panchina dove ha incitato in varie occasioni i compagni e dove ha scherzato con un membro dello staff di Pioli. Poi all’85’ l’ingresso in campo al posto di Leao. Ecco le immagini della sua partita



