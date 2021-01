Smalling-Lukaku, Dzeko-De Vrij: un match che vale più di 3 punti

Smalling-Lukaku, Dzeko-De Vrij: un match che vale più di 3 punti Cinque grandi duelli in un match da non fallire. Per i nerazzurri, a -4 dal Milan, è un momento delicato: oggi i giallorossi (a caccia dell’aggancio) e poi c’è la Juve continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 10 Gennaio 2021.

Smalling-Lukaku, Dzeko-De Vrij: un match che vale più di 3 punti

Cinque grandi duelli in un match da non fallire. Per i nerazzurri, a -4 dal Milan, è un momento delicato: oggi i giallorossi (a caccia dell’aggancio) e poi c’è la Juve



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA